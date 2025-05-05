В Україні викрили мережу продажу контрафактної електроніки: деталі

Бюро економічної безпеки разом з кіберполіцією викрили та ліквідували мережу продажу контрафактної мобільної техніки.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що на Хмельниччині група осіб організувала схему постачання та продажу контрафактних гаджетів. Зловмисники замовляли продукцію у китайських виробників, а потім продавали зарядні пристрої, кабелі, навушники, смартгодинники під виглядом оригіналу, використовуючи торгівельні марки міжнародної компанії. Таким чином правовласнику торгових марок було завдано понад 38 млн грн шкоди.

Правоохоронці в ході обшуків вилучили контрафактну продукцію – 1500 смартгодинників, понад 2900 одиниць різноманітних навушників, 36 зарядних пристроїв.

Одному з фігурантів справи повідомили про підозру. Під час досудового розслідування підприємець визнав свою вину, питання відшкодування завданої правовласнику шкоди підозрюваним було врегульовано. Наразі до суду скеровано два обвинувальних акти.

Нагадаємо:

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення в Україну автівок.