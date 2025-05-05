В Украине разоблачили сеть продажи контрафактной электроники: детали

Бюро экономической безопасности вместе с киберполицией разоблачили и ликвидировали сеть продажи контрафактной мобильной техники.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что в Хмельницкой области группа лиц организовала схему поставки и продажи контрафактных гаджетов. Злоумышленники заказывали продукцию у китайских производителей, а затем продавали зарядные устройства, кабели, наушники, смарт-часы под видом оригинала, используя торговые марки международной компании. Таким образом правообладателю торговых марок был нанесен более 38 млн грн ущерба.

Правоохранители в ходе обысков изъяли контрафактную продукцию - 1500 смарт-часов, более 2900 единиц различных наушников, 36 зарядных устройств.

Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования предприниматель признал свою вину, вопрос возмещения причиненного правообладателю ущерба подозреваемым был урегулирован. Сейчас в суд направлено два обвинительных акта.

Напомним:

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, которые организовали незаконную схему ввоза в Украину автомобилей.