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В Україні у листопаді лідерами продажів нових автівок стали французькі та японські моделі

Віктор Волокіта — 3 грудня, 11:17
В Україні у листопаді лідерами продажів нових автівок стали французькі та японські моделі

В Україні у листопаді 2024 року десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом утримував RENAULT Duster.

Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» місяця отримав TOYOTA Land Cruiser Prado.

До ТОП-10 легковиків листопада 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. RENAULT Duster - 511 од.;

  2. TOYOTA RAV-4 - 202 од.;

  3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 189 од.;

  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 182 од.;

  5. SKODA Kodiaq - 165 од.;

  6. SKODA Octavia - 157 од.;

  7. TOYOTA Hilux - 152 од.;

  8. VOLKSWAGEN Touareg - 136 од.;

  9. HYUNDAI Tucson - 117 од.;

  10. TOYOTA Camry - 100 од.

Нагадаємо:

Українці купили та зареєстрували 5200 нових легкових автомобілів у листопаді, що на 10% менше, ніж у жовтні, та на 3% менше за показник листопада 2023 року.

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