В Україні у листопаді лідерами продажів нових автівок стали французькі та японські моделі

В Україні у листопаді 2024 року десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом утримував RENAULT Duster.

Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» місяця отримав TOYOTA Land Cruiser Prado.

До ТОП-10 легковиків листопада 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

RENAULT Duster - 511 од.; TOYOTA RAV-4 - 202 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 189 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 182 од.; SKODA Kodiaq - 165 од.; SKODA Octavia - 157 од.; TOYOTA Hilux - 152 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 136 од.; HYUNDAI Tucson - 117 од.; TOYOTA Camry - 100 од.

Нагадаємо:

Українці купили та зареєстрували 5200 нових легкових автомобілів у листопаді, що на 10% менше, ніж у жовтні, та на 3% менше за показник листопада 2023 року.