В Україні у листопаді лідерами продажів нових автівок стали французькі та японські моделі
В Україні у листопаді 2024 року десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом утримував RENAULT Duster.
Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.
А «бронзу» місяця отримав TOYOTA Land Cruiser Prado.
До ТОП-10 легковиків листопада 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:
RENAULT Duster - 511 од.;
TOYOTA RAV-4 - 202 од.;
TOYOTA Land Cruiser Prado - 189 од.;
VOLKSWAGEN Tiguan - 182 од.;
SKODA Kodiaq - 165 од.;
SKODA Octavia - 157 од.;
TOYOTA Hilux - 152 од.;
VOLKSWAGEN Touareg - 136 од.;
HYUNDAI Tucson - 117 од.;
TOYOTA Camry - 100 од.
Нагадаємо:
Українці купили та зареєстрували 5200 нових легкових автомобілів у листопаді, що на 10% менше, ніж у жовтні, та на 3% менше за показник листопада 2023 року.