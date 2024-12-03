В Украине в ноябре лидерами продаж новых автомобилей стали французские и японские модели

В Украине в ноябре 2024 года десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» луны получил TOYOTA Land Cruiser Prado.

В ТОП-10 легковушек ноября 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:

RENAULT Duster - 511 ед; TOYOTA RAV-4 – 202 ед.; TOYOTA Land Cruiser Prado – 189 ед.; VOLKSWAGEN Tiguan – 182 ед.; SKODA Kodiaq – 165 ед.; SKODA Octavia – 157 ед.; TOYOTA Hilux – 152 ед.; VOLKSWAGEN Touareg - 136 ед; HYUNDAI Tucson – 117 ед.; TOYOTA Camry - 100 ед.

Напомним:

Украинцы купили и зарегистрировали 5200 новых легковых автомобилей в ноябре, что на 10% меньше, чем в октябре, и на 3% меньше показателя ноября 2023 года.