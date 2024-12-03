В Украине в ноябре лидерами продаж новых автомобилей стали французские и японские модели
В Украине в ноябре 2024 года десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.
Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.
А «бронзу» луны получил TOYOTA Land Cruiser Prado.
В ТОП-10 легковушек ноября 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:
RENAULT Duster - 511 ед;
TOYOTA RAV-4 – 202 ед.;
TOYOTA Land Cruiser Prado – 189 ед.;
VOLKSWAGEN Tiguan – 182 ед.;
SKODA Kodiaq – 165 ед.;
SKODA Octavia – 157 ед.;
TOYOTA Hilux – 152 ед.;
VOLKSWAGEN Touareg - 136 ед;
HYUNDAI Tucson – 117 ед.;
TOYOTA Camry - 100 ед.
Напомним:
Украинцы купили и зарегистрировали 5200 новых легковых автомобилей в ноябре, что на 10% меньше, чем в октябре, и на 3% меньше показателя ноября 2023 года.