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В Украине в ноябре лидерами продаж новых автомобилей стали французские и японские модели

Виктор Волокита — 3 декабря, 11:17
В Украине в ноябре лидерами продаж новых автомобилей стали французские и японские модели

В Украине в ноябре 2024 года десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.

А «бронзу» луны получил TOYOTA Land Cruiser Prado.

В ТОП-10 легковушек ноября 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:

  1. RENAULT Duster - 511 ед;

  2. TOYOTA RAV-4 – 202 ед.;

  3. TOYOTA Land Cruiser Prado – 189 ед.;

  4. VOLKSWAGEN Tiguan – 182 ед.;

  5. SKODA Kodiaq – 165 ед.;

  6. SKODA Octavia – 157 ед.;

  7. TOYOTA Hilux – 152 ед.;

  8. VOLKSWAGEN Touareg - 136 ед;

  9. HYUNDAI Tucson – 117 ед.;

  10. TOYOTA Camry - 100 ед.

Напомним:

Украинцы купили и зарегистрировали 5200 новых легковых автомобилей в ноябре, что на 10% меньше, чем в октябре, и на 3% меньше показателя ноября 2023 года.

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