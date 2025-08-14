В Украине проведут аудит всех недропользователей

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на стратегически важных месторождениях.

Об этом она сообщила в своем Telegram.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - написала она.

Также, по ее словам, перезапустят конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках.

"Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила Свириденко.

Напомним:

13 августа стало известно, что Кабинет министров планирует объявить новый конкурс для инвесторов на заключение соглашений о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах двух нефтегазовых участков в Украине - Свичанского и Межигорского.