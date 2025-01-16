В Україні подешевшала морква: у порівнянні з 2024 роком - ціни все одно вдвічі вищі

В Україні цього тижня відпускні ціни на моркву знизились в середньому на 10% і становлять 23-30 грн/кг.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що виробники все частіше змушені перебирати запаси коренеплодів, при цьому відсоток відбракування значно вищий, ніж минулого року. Особливо гостро ця проблема зараз стоїть перед фермерами, чиї сховища належно не обладнані.

Виробники змушені йти на такі цінові коригування навіть за обмеженої пропозиції якісної моркви на ринку.

Ціни на моркву також знижуються через низький попит на овочі середньої та низької якості. Гуртовики та роздрібні мережі закуповують їх лише невеликими партіями, пояснюючи це повільною реалізацією у роздробі.

Водночас виробники зауважили, що проблеми з якістю овочів цього сезону несприятливими погодними умовами в період вегетації та збирання врожаю. З липня 2024 року в Україні була посушлива спека, що заважала розвитку насаджень. Восени торік через дощі фермери змушені були закладати овочі на зберігання з високою вологістю.

Попри здешевлення моркви, аналітики проєкту відзначили, що наразі ці коренеплоди в Україні пропонуються до продажу в середньому в 2,2 раза дорожче, ніж торік.

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