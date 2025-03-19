В Україні зросла кількість ФОПів з найманими працівниками
В Україні за рік кількість ФОПів з найманими працівниками зросла на 9%.
Про це повідомляє "Опендатабот".
За його даними, на 259 тис. підприємців працює 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до повномасштабного.
Зазначається, що кількість найманих працівників не корелює із кількістю діючих підприємців та перебігу воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період
За даними "Опендатабот", найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місце розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.
У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській.
За цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% — на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.
Нагадаємо:
Обсяги сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями у 2024 році становили 55 млрд грн, перевершивши надходження за довоєнний 2021 рік на 59%.
В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).
Міністерство фінансів спростувало інформацію про підвищення податків для ФОПів.