В Україні зросла кількість ФОПів з найманими працівниками

В Україні за рік кількість ФОПів з найманими працівниками зросла на 9%.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За його даними, на 259 тис. підприємців працює 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до повномасштабного.

Зазначається, що кількість найманих працівників не корелює із кількістю діючих підприємців та перебігу воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020-2021 роки таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).

За даними "Опендатабот", найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місце розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.

У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській.

За цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% — на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

Нагадаємо:

Обсяги сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями у 2024 році становили 55 млрд грн, перевершивши надходження за довоєнний 2021 рік на 59%.

В Україні 21% підприємців вважають, що справи у їхнього бізнесу йдуть добре (проти 19% у 2023 році), 27,5% оцінюють ситуацію як нейтральну, водночас збільшилась частка респондентів, які оцінюють стан справ погано (з минулорічних 39% до 51,5%).

Міністерство фінансів спростувало інформацію про підвищення податків для ФОПів.