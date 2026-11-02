Кожен 7 зареєстрований цьогоріч ФОП відкрили повторно – аналітика

У перші 9 місяців року в Україні 30033 фізичні особи-підприємці відкрили бізнес повторно.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Аналітики пояснюють, що йдеться про підприємців, які раніше вже мали фоп, закрили його, а згодом зареєструвалися знову. Цьогоріч таких повторних реєстрацій вже більше, аніж за повний 2025 рік.

Загалом цьогоріч повторно розпочали діяльність 29 382 підприємці.

інфографіка: Опендатабот

"Протягом останніх трьох років все більше людей, які колись мали власну справу, повертаються до фопів. Якщо у 2023 році частка повторних відкриттів складала 5%, то у 2025 році – вже 10%. За неповний 2026 рік цей показник вже сягнув 14%. Тобто приблизно кожен 7 фоп, зареєстрований цьогоріч, раніше мав підприємницький досвід", – йдеться в повідомленні.

Найбільше повторних відкриттів цьогоріч:

у Києві – 3 862 реєстрації, або 13% від загальної кількості;

на Дніпропетровщині – 2 861 перереєстрація;

на Одещині – 2 226:

на Львівщині – 2 115;

на Київщині – 2 032.

інфографіка: Опендатабот

Крім цього, деякі підприємці встигають закривати та відкривати фоп по декілька разів.

"Рекорд належить 25-річному підприємцю з Дніпропетровщини — він має 8 повторних реєстрацій у 2021, 2022 та 2024 роках. Його види діяльності пов'язані з нерухомістю та рекламою", – додали в Опендатабот.

Ще четверо підприємців із Харківщини, Волині, Рівненщини та Хмельниччини мають по 7 повторних реєстрацій.

Нагадаємо:

В Україні масовими засновниками із щонайменше 50 компаніями на кожного зареєстровано 478 осіб, при цьому рекордна кількість реєстрацій на одну людину – 5 889 компаній.