Кожен 7 зареєстрований цьогоріч ФОП відкрили повторно – аналітика
У перші 9 місяців року в Україні 30033 фізичні особи-підприємці відкрили бізнес повторно.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Аналітики пояснюють, що йдеться про підприємців, які раніше вже мали фоп, закрили його, а згодом зареєструвалися знову. Цьогоріч таких повторних реєстрацій вже більше, аніж за повний 2025 рік.
Загалом цьогоріч повторно розпочали діяльність 29 382 підприємці.
"Протягом останніх трьох років все більше людей, які колись мали власну справу, повертаються до фопів. Якщо у 2023 році частка повторних відкриттів складала 5%, то у 2025 році – вже 10%. За неповний 2026 рік цей показник вже сягнув 14%. Тобто приблизно кожен 7 фоп, зареєстрований цьогоріч, раніше мав підприємницький досвід", – йдеться в повідомленні.
Найбільше повторних відкриттів цьогоріч:
- у Києві – 3 862 реєстрації, або 13% від загальної кількості;
- на Дніпропетровщині – 2 861 перереєстрація;
- на Одещині – 2 226:
- на Львівщині – 2 115;
- на Київщині – 2 032.
Крім цього, деякі підприємці встигають закривати та відкривати фоп по декілька разів.
"Рекорд належить 25-річному підприємцю з Дніпропетровщини — він має 8 повторних реєстрацій у 2021, 2022 та 2024 роках. Його види діяльності пов'язані з нерухомістю та рекламою", – додали в Опендатабот.
Ще четверо підприємців із Харківщини, Волині, Рівненщини та Хмельниччини мають по 7 повторних реєстрацій.
Нагадаємо:
В Україні масовими засновниками із щонайменше 50 компаніями на кожного зареєстровано 478 осіб, при цьому рекордна кількість реєстрацій на одну людину – 5 889 компаній.