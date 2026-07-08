В Україні на 3% збільшилася кількість природних монополій – дослідження

В Україні нараховується понад 3,7 тисячі природних монополій, причому за два роки таких компаній та підприємців побільшало на 3%.

Такі дані публікує Опендатабот.

Понад 3,7 тисячі природних монополій нараховується наразі в Україні за даними Антимонопольного комітету України. На 3% побільшало таких компаній та підприємців за понад 2 роки.

До трійки найбільших природних монополій України належать Енергоатом, Укренерго та Укрнафта. Водночас понад 60% природних монополій займаються водопостачанням та/або водовідведенням, зазначають аналітики.

Опендатабот повідомляє, що 3730 суб'єктів природних монополій налічується наразі в Україні. За понад два роки перелік побільшав на 100 компаній та підприємців (+3%).

Аналітики звертають увагу, що реєстр постійно оновлюється: одні записи видаляються, а інші додаються.

"Перелік приростає не дуже швидко. Так, якщо наприкінці 2023 року в реєстрі було 3630 монополій, то вже у грудні 2025-го — 3736. Хоча й нові монополісти додавались цьогоріч, проте реєстр трохи зменшився та нараховує 3730 монополій станом на кінець травня 2026 року", – говориться у публікації.

Серед новачків реєстру є й доволі великі гравці. Найбільший дохід серед новододаних компаній у травні 2026 року показав морський торговельний порт Південний — 3,2 млрд грн. До реєстру також увійшли Миколаївводоканал із доходом 431,5 млн грн та підприємство Хмельницькводоканал, яке має дохід у 385,4 млн грн.

Загалом абсолютним лідером серед природних монополій залишається Енергоатом із річним доходом 254,7 млрд грн. Друге місце посідає Укренерго зі 107,7 млрд грн, а третє — Укрнафта, яка отримала майже 99,6 млрд грн доходу.

До першої п'ятірки також увійшли Укрзалізниця та Укргазвидобування.

Кожна третя природна монополія працює у сфері централізованого водопостачання, а ще третина — одночасно займається водопостачанням та водовідведенням.

Також 27% позицій у реєстрі припадають на підприємства, що транспортують теплову енергію магістральними та місцевими мережами.

Одна монополія може охоплювати декілька сфер.

97% суб'єктів природних монополій в Україні складають саме компанії — 3607. Частка ФОПів залишається мінімальною — лише 123 підприємці, або 3%.

Найчастіше компанії-монополії — це комунальні підприємства: 2048, або 57% від загальної кількості. Ще 22% припадає на товариства з обмеженою відповідальністю. Акціонерні товариства та приватні підприємства займають майже однакову частку — по 4%.

Найбільше природних монополій зареєстровано на Одещині — 366 суб'єктів, або 10% від загальної кількості. Далі йдуть Полтавщина із 337 компаніями та Київщина, де працює майже 298 монополістів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що станом на кінець червня 2026 року у переліку Антимонопольного комітету України перебувають 2 857 компаній із сукупним річним доходом понад 300 мільярдів гривень.