У місті Українка на Київщині централізоване опалення може з'явитися не раніше січня: Трипільська ТЕС зруйнована, а блочно-модульні котельні ще не встановили.

Про це повідомляє Суспільне.

Про те, що в Українці Обухівського району централізоване опалення може з'явитися не раніше січня, повідомив Суспільному заступник голови Київської обласної військової адміністрації Андрій Сташків.

"Ще в травні для міста замовили три блочно-модульні котельні. Наразі їх уже виготовили та доставили в Українку. Міська влада готує майданчики для встановлення обладнання та проводить необхідні роботи", – розповів він.

Посадовець пояснив, що нові котельні працюватимуть на газу, що дозволить зменшити залежність міста від одного великого об'єкта енергетики. Нині Українка повністю залежить від Трипільської ТЕС, зруйнованої атаками РФ.

Як розповіли Суспільному мешканці Українки, у квартирах температура нині близько 11 градусів тепла. Через холод і вологість з'явилася пліснява.

Сьогодні у Верховній Раді міністр інфраструктури Микола Калашник сказав, що жителі Українки поки можуть обігріватися лише "за допомогою електроживлення через розетку", додає медіа.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині, наслідки обстрілів надзвичайно серйозні.

30 вересня російська атака пошкодила генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Тоді "Центренерго" повідомляло, що першочерговим завданням було оцінити стан обладнання та визначити обсяг ремонтів.