В результаті російських атак у семи регіонах є нові відключення електроенергії

Внаслідок російських дронових та артилерійських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів", – говориться у повідомленні.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, зазначає "Укренерго": станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня робочого дня – 29 травня.

Вчора, 31 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 24 травня. Причина змін – встановлення помірної температури повітря, що не потребує використання кондиціонерів.

"Укренерго" закликає не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У ніч на 1 червня російські загарбники атакували 265 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

У ніч з 31 травня на 1 червня 2026 року російські військові обстріляли місто Суми, влучивши обʼєкти інфраструктури, зокрема, у заправку.