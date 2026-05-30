Росіяни пошкодили критичну інфраструктуру на Чернігівщині

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Упродовж минулої доби російські БпЛА атакували Чернігівщину: внаслідок ударів виникли пожежі у Корюківському, Чернігівському та Новгород-Сіверському районах

У Сновську горів об'єкт критичної інфраструктури, у Городні сталося загоряння на відкритій території, а в Семенівці зайнялася покрівля житлового будинку.

Підрозділи ДСНС ліквідували всі пожежі та усунули наслідки атак. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Цієї ночі ворог атакував Семенівку безпілотниками. Пошкоджені оселі та легковик. Ще вчора вдень через удар FPV-дроном пошкоджені вікна в будинках", – розповів Чаус.

У селі Новгород-Сіверської громади через удар "гербери" пошкоджена сільгосптехніка.

У двох громадах Корюківського і Чернігівського районів були влучання "гераней" по обʼєктах критичної інфраструктури - зокрема, по обʼєктах енергетики й транспорту.

Усього протягом доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину, зазначив він.

