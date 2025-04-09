"Укрзализныця" назначила поезд из Черновцов во Львов: когда он будет курсировать

"Укрзализныця" назначает региональный поезд №802/801 Черновцы - Львов - Черновцы в даты повышенного спроса: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

График движения:

Поезд №802/801 Черновцы - Львов: отправление из Черновцов в 06:32, Снятин 07:19-07:29, Коломыя 08:04-08:07, Ивано-Франковск 08:54-08:58, Ходоров 10:04-10:06 и прибытие во Львов в 11:19.

Поезд №802/801 Львов - Черновцы: отправление из Львова в 17:20, Ходоров 18:37-18:39, Ивано-Франковск 19:47-19:56, Коломыя 20:56-20:58, Снятин 21:31-21:33 и прибытие в Черновцы в 22:07.

Отмечается, чтона маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, рассчитанный на 170 мест.

Билеты на поезд уже в приложении УЗ, на сайте и в кассах вокзалов.

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Напомним:

"Укрзализныця" увеличила количество рейсов дополнительному поезду №159/160 Киев - Трускавец. Он будет курсировать 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 и 21 апреля.