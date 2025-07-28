В Києві викрили незаконний продаж вейпів в ТЦ: вилучено товарів на 8 мільйонів

Бюро економічної безпеки припинило діяльність 11 точок продажу нелегальної підакцизної продукції в торговельних центрах Києва.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи встановили, що група осіб організувала незаконну схему продажу тютюнових виробів на, так званих, "острівках" – малих торгових точках. Продукцію реалізовували без необхідних ліцензій та марок акцизного податку.

В ході 11 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні сигарети, вейпи та рідини до них орієнтовною вартістю 8 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Призначено судові експертизи, встановлюється коло осіб, причетних до організації та ведення незаконної діяльності.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували тютюнові вироби.