В Києві викрили незаконний продаж вейпів в ТЦ: вилучено товарів на 8 мільйонів
Бюро економічної безпеки припинило діяльність 11 точок продажу нелегальної підакцизної продукції в торговельних центрах Києва.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи встановили, що група осіб організувала незаконну схему продажу тютюнових виробів на, так званих, "острівках" – малих торгових точках. Продукцію реалізовували без необхідних ліцензій та марок акцизного податку.
В ході 11 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні сигарети, вейпи та рідини до них орієнтовною вартістю 8 млн грн.
Наразі тривають слідчі дії. Призначено судові експертизи, встановлюється коло осіб, причетних до організації та ведення незаконної діяльності.
Нагадаємо:
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували тютюнові вироби.