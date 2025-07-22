БЕБ знайшло підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували тютюнові вироби.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, місцевий житель облаштував підпільне виробництво сигарет у приміщенні їдальні колишнього дитячого табору, що розташований у Луцькому районі. До незаконної діяльності фігурант залучив двох спільників.

Сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, складники та сировину замовляли через інтернет. Готову продукцію фасували у пачки, на які наносили підроблені марки акцизного податку, надруковані на звичайному принтері. Після цього фальсифікат продавали.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію.

Загальна вартість вилучених товарів становить близько 800 тисяч гривень. На все майно накладено арешт.

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