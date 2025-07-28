В Киеве разоблачили незаконную продажу вейпов в ТЦ: изъято товаров на 8 миллионов
Бюро экономической безопасности прекратило деятельность 11 точек продажи нелегальной подакцизной продукции в торговых центрах Киева.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы установили, что группа лиц организовала незаконную схему продажи табачных изделий на, так называемых, "островках" - малых торговых точках. Продукцию реализовывали без необходимых лицензий и марок акцизного налога.
В ходе 11 санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные сигареты, вейпы и жидкости к ним ориентировочной стоимостью 8 млн грн.
Сейчас продолжаются следственные действия. Назначены судебные экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к организации и ведению незаконной деятельности.
Напомним:
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые незаконно изготавливали и реализовывали табачные изделия.