В Киеве разоблачили незаконную продажу вейпов в ТЦ: изъято товаров на 8 миллионов

Бюро экономической безопасности прекратило деятельность 11 точек продажи нелегальной подакцизной продукции в торговых центрах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы установили, что группа лиц организовала незаконную схему продажи табачных изделий на, так называемых, "островках" - малых торговых точках. Продукцию реализовывали без необходимых лицензий и марок акцизного налога.

В ходе 11 санкционированных обысков правоохранители изъяли электронные сигареты, вейпы и жидкости к ним ориентировочной стоимостью 8 млн грн.

Сейчас продолжаются следственные действия. Назначены судебные экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к организации и ведению незаконной деятельности.

Напомним:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые незаконно изготавливали и реализовывали табачные изделия.