В Instagram из-за рекламы казино заблокировали 7 аккаунтов, среди которых известная блогерша-миллионерша

В Instagram из-за незаконной рекламы казино заблокировали 7 аккаунтов, среди которых известная блогер-миллионерша Симбочка.

Об этом сообщает PlayCity.

"На этот раз незаконную рекламу зафиксировали на новостных аккаунтах, у инфлюенсеров-тысячников, а также у Симбочки - блогера с миллионной аудиторией", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтона этих аккаунтах систематически рекламировали казино в Stories - показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки.

"Это прямое нарушение закона, поэтому аккаунты были заблокированы совместными действиями Meta и PlayCity", - отмечается в сообщении.

Напомним:

Государственное агентство PlayCity оштрафовало на 4,8 миллиона гривен владельца канала "Труха Украина".

PlayCity и Meta заблокировали 7 Instagram-аккаунтов за рекламу казино.