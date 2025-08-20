В Instagram из-за рекламы казино заблокировали 7 аккаунтов, среди которых известная блогерша-миллионерша
Об этом сообщает PlayCity.
"На этот раз незаконную рекламу зафиксировали на новостных аккаунтах, у инфлюенсеров-тысячников, а также у Симбочки - блогера с миллионной аудиторией", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтона этих аккаунтах систематически рекламировали казино в Stories - показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки.
"Это прямое нарушение закона, поэтому аккаунты были заблокированы совместными действиями Meta и PlayCity", - отмечается в сообщении.
Напомним:
Государственное агентство PlayCity оштрафовало на 4,8 миллиона гривен владельца канала "Труха Украина".
