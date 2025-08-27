В "Дії" можна отримати грант на розвиток закладу дошкільної освіти

В "Дії" можна оформити грант на власну справу та створити простір турботи й розвитку для дітей — від ясел до мінісадка та центру розвитку дитини.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що до 500 000 грн покривається повністю грантом — власні кошти не потрібні. Скористатися можуть фізособи, які тільки планують відкрити бізнес за КВЕДом 85.10.

Від 500 000 до 1 000 000 грн фінансуються 70/30, де не менше 30% — ваші кошти. Грант доступний тільки для ФОП, які зареєстровані понад 12 місяців.

Підприємці, які вже мають бізнес у сфері дошкільної освіти чи тільки планують відкрити власну справу, можуть використати 50% гранту на ремонт, матеріали та обладнання. А інші кошти — на розвиток власної справи, зазначає "Дія".

Як подати заявку?

Натисніть Подати заявку. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті через BankID або Дія.Підпис

Заповніть онлайн-заявку

Додайте бізнес-план за формою — приклад заповненого можна подивитися на порталі Дія

Підпишіть електронним підписом та відправте

Податися на грант для розвитку дошкільної освіти можуть дійсні ФОП, ТОВ або фізичні особи.

Нагадаємо:

В застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися 6 новими сервісами.