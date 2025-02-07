УЗ заказала оборудование для строительства евроколеи Чоп-Ужгород за 240 миллионов

Региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" 31 декабря по результатам тендера заказала ЧАО "Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" работы для строительства евроколеи Чоп-Ужгород стоимостью 244 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

По условиям соглашения, до середины лета 2025 года нужно реконструировать устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), связи и радиосвязи в рамках нового строительства железнодорожного пути шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород.

1435 мм - это европейская колея, в Украине большинство железнодорожных путей имеет ширину 1520 мм, за исключением нескольких участков, прилегающих к границам с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

В итоговой ведомости ресурсов все цены, вероятно, указаны с учетом доставки материалов и оборудования к месту проведения работ, потому что там, где должны были указать стоимость доставки, стоят прочерки. Это не позволяет корректно сравнить цены заказанных материалов с рыночными.

Кроме того, наибольшие суммы в смете запланировано потратить на оборудование, цен которого нет в открытых источниках.

В частности, заказали пять шкафов контроля и управления (1ШУ) ШКиУ-3/883 по 8,06 млн грн за каждый, а панель питания системы СЦБ - за 11,28 млн грн с НДС и, вероятно, доставкой.

"Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" получило этот подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не подал заявок.

Эта компания вскоре после начала полномасштабного вторжения перерегистрировалась из Северодонецка в Киев, а сейчас имеет официальный адрес в Закарпатской области.

Сейчас ее единственным акционером является бывший директор завода Владимир Елисеев. Ранее он владеет компанией не напрямую, а через кипрский офшор "ИД&С (Индастриал Дивайсиз & Системз) Лимитед", созданный в сентябре 2012 года и записанный на виргинский офшор Insat Corporation.

Напомним:

Реконструкция железнодорожного пути на участке "Госграница Польши - Мостиска II - Скнилов (Львов)" перенесена на 2026 год.