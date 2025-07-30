"Укрзалізниця" закупила арматуру за зниженими цінами

"Укрзалізниця" придбала понад 350 тонн арматурної сталі для потреб виробництва майже на 13% дешевше від очікуваної вартості та на 3% дешевше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що цього разу закупівлю вперше провели через Prozorro Market.

За інформацією УЗ, у торгах взяли участь три українські компанії. Переможець запропонував найнижчу ціну – 8,9 млн грн за весь обсяг.

У результаті, ціни, за якими Укрзалізниця купує арматуру, на 10% нижчі за прайсову вартість цієї продукції у найбільшого українського постачальника металопрокату, йдеться в повідомленні.

"Закуплену арматуру використаємо для ремонту та будівництва залізничних об’єктів – мостів, тунелів, шляхопроводів тощо", – повідомили в УЗ.

Нагадаємо:

В червні стало відомо, що "Укрзалізниця" має намір купити 1520 одиниць 20‑футових контейнерів.