"Укрзализныця" закупила арматуру по сниженным ценам

"Укрзализныця" приобрела более 350 тонн арматурной стали для нужд производства почти на 13% дешевле ожидаемой стоимости и на 3% дешевле, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, чтона этот раз закупку впервые провели через Prozorro Market.

По информации УЗ, в торгах приняли участие три украинские компании. Победитель предложил самую низкую цену - 8,9 млн грн за весь объем.

В результате, цены, по которым Укрзализныця покупает арматуру, на 10% ниже прайсовой стоимости этой продукции у крупнейшего украинского поставщика металлопроката, говорится в сообщении.

"Закупленную арматуру используем для ремонта и строительства железнодорожных объектов - мостов, тоннелей, путепроводов и т.д.", - сообщили в УЗ.

Напомним:

В июне стало известно, что "Укрзализныця" намерена купить 1520 единиц 20-футовых контейнеров.