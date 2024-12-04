УЗ призначила додатковий поїзд із Харкова до Карпат

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №201/202 за маршрутом Харків – Ворохта – Харків на різдвяні та новорічні свята.

Про це повідомляє пресслужба еомпанії.

Поїзд курсуватиме з 18 грудня до 12 січня.

Перший рейс з Харкова вирушить 18 грудня і далі курсуватиме по парних числах у грудні та непарних – у січні.

З Ворохти поїзд їздитиме по непарних числах у грудні та по парних числах у січні.

Час відправлення з Харкова о 18:25 із прибуттям до Ворохти о 13:59. З Ворохти – о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56.

За маршрутом курсуватиме поїзд категорії "нічний швидкий". У складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також місця для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у період із 15 грудня до 13 січня з технічних причин скоригує розклад руху деяких поїздів.