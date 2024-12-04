УЗ назначила дополнительный поезд из Харькова в Карпаты

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №201/202 по маршруту Харьков - Ворохта - Харьков на рождественские и новогодние праздники.

Об этом сообщает прессслужба еомпании.

Поезд будет курсировать с 18 декабря по 12 января.

<Первый рейс из Харькова отправится 18 декабря и далее будет курсировать по четным числам в декабре и нечетным - в январе.

<Из Ворохты поезд будет ездить по нечетным числам в декабре и по четным числам в январе.

Время отправления из Харькова в 18:25 с прибытием в Ворохту в 13:59. Из Ворохты - в 16:30, прибытие в Харьков в 12:56.

По маршруту будет курсировать поезд категории "ночной скорый". В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также места для лиц с инвалидностью.

Напомним:

"Укрзализныця" в период с 15 декабря по 13 января по техническим причинам скорректирует расписание движения некоторых поездов.