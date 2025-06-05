Високий попит на напрямок до Карпат: УЗ призначила додатковий поїзд

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №203/204 Київ — Ясіня, оскільки наразі є високий попит на напрямок до Карпат.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Розклад курсування:

з Києва 23 та 25 червня відправлення о 23:00, прибуття на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня;

з Ясіні 24 та 26 червня відправлення о 18:05, прибуття до Києва о 09:18.

Поїзд рухатиметься через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту.

Продаж квитків уже відкрито.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №159/160 з Києва до Трускавця. Поїзд курсуватиме 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня в обох напрямках.