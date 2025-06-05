Высокий спрос на направление в Карпаты: УЗ назначила дополнительный поезд
Укрзалізниця
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №203/204 Киев - Ясиня, поскольку сейчас есть высокий спрос на направление в Карпаты.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Расписание курсирования:
из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 следующего дня;
из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.
Поезд будет двигаться через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту.
Продажа билетов уже открыта.
Напомним:
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец. Поезд будет курсировать 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня в обоих направлениях.