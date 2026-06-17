Уряд збирається частково компенсувати аграріям вартість добрив

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва.

Про це пише AgroPortal.

Упродовж цього тижня уряд ухвалить рішення щодо часткової компенсації вартості міндобрив українського виробництва, анонсував міністр під час Agro Ukraine Week.

За його словами, це буде компенсація в розмірі тисяча гривень за 7 т вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 га оброблених угідь. Головна умова — це придбання добрив саме українського виробництва

"Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки", — зазначив Олексій Соболев.

Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей: фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості — забезпечити додатковий попит.

"Таким чином ми підтримаємо поле і завод", — зазначив міністр.

Заявки від аграріїв почнуть приймати в ДАР після ухвалення урядом відповідної постанови.

Нагадаємо:

Раніше Аграрна асоціація звернулася до уряду та Верховної Ради з проханням підтримати українських аграріїв в період сівби, яка подорожчала через військові дії на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому Сході витрати українських аграріїв на пальне та добрива зростають, але вони заздалегідь зробили запаси пального та добрив.