У держбюджет-2027 планують закласти близько 18,5 мільярдів на підтримку ветеранів

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в державний бюджет на 2027 рік планують закласти близько 18,5 млрд грн на підтримку ветеранів, яких нині нараховується понад 1,5 мільйона.

Про це повідомили в Офісі президента за результатами засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих захисників, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Корецький також запропонував визначити відповідального за координацію всіх пріоритетів ветеранської політики й запевнив, що уряд готовий сприяти розв'язанню всіх проблемних питань.

Своєю чергою, міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів про роботу над переходом від моделі супроводу ветеранів до єдиного маршруту ветерана, який охоплюватиме питання від звільнення з військової служби до отримання всього комплексу необхідних послуг.

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Нагадаємо:

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначала, що з початку 2026 року на соціальний захист і підтримку ветеранів витратили 306,8 млрд грн (без публічних інвестиційних проєктів).