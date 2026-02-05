Уряд розширив перелік пріоритетних медичних видатків бюджету

Уряд вносить зміни до порядку виконання повноважень Держказначейством, які передбачають розширення переліку пріоритетних медичних видатків.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Уряд ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", розроблений міністерством.

Як зазначає Мінфін, рішення спрямоване на узгодження чинного порядку з законом про Державний бюджет України на 2026 рік, а також на уточнення та актуалізацію механізмів здійснення Казначейством пріоритетних видатків в умовах воєнного стану.

Зміни, зокрема, передбачають розширення переліку пріоритетних медичних видатків.

Передбачено включення до переліку пріоритетних видатків, за якими казначейство в умовах воєнного стану здійснює відкриття асигнувань та проведення платежів у першочерговому порядку, здійснення скринінгів здоров'я для осіб віком від 40 років.

"Закріплення цього напряму серед пріоритетних сприятиме стабільному фінансовому забезпеченню профілактичних програм навіть за обмежених бюджетних ресурсів, а також сприятиме підтримці системного підходу держави до збереження здоров'я населення в умовах воєнного часу", – говориться у повідомленні.

Проєктом постанови також уточнюються формулювання напрямів видатків щодо фінансового забезпечення стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги з метою їх повної відповідності бюджетним програмам, визначеним у законі про держбюджет на 2026 рік.

Зокрема, уточнено положення щодо оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги деяким категоріям громадян та забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Такі зміни дозволять чітко пов'язати відповідні видатки з бюджетними програмами та підвищити прозорість і передбачуваність фінансового забезпечення соціально важливих послуг, запевняє Мінфін.

Оновлення порядку також сприяє стабільності й збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану, говориться у повідомленні.

