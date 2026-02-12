Уряд по-новому оцінюватиме результативність публічних інвестпроєктів

Уряд затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У 2025 році завершилася реалізація низки інвестиційних проєктів, які були профінансовані за рахунок публічних інвестицій держави, що обумовило потребу в запровадженні єдиного стандарту оцінки результатів їх реалізації, зазначено у повідомлення.

"Не було єдиного механізму визначення ефективності витрачених коштів та досягнення поставленої проєктом мети. Саме на встановлення такого стандарту оцінки і спрямовані нові прийняті урядом правила", – пояснюють у міністерстві.

Новий порядок визначає, хто відповідає: чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку. Встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт.

Щодо параметрів оцінки: аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля.

Результати оформлюватимуться у вигляді офіційного висновку за єдиною формою, зазначено у повідомленні.

"Для держави це означає повну прозорість і можливість слідкувати за тим, наскільки ефективно працюють публічні інвестиції", – зазначає міністерство.

Також буде можливим вчасно враховувати помилки або успіхи поточних проєктів при плануванні бюджету на майбутнє. У результаті управління публічними коштами стане більш професійним та прогнозованим, запевняє міністерство.

Нагадаємо:

Минулого року завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями в Україні, у 2026 році реформа переходить до етапу повномасштабного впровадження.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що у 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме 111,5 мільярда гривень, із загального фонду нададуть 48 мільярдів, зі спеціального фонду (гранти та пільгові кредити) – 63 мільярди.

Раніше Мінфін повідомив, що наступного року уряд і надалі фінансуватиме програми, що допомагають підприємствам працювати й відновлюватися в умовах війни. На кредитування, іпотеку, розвиток інновацій тощо у 2026 році передбачено 51,8 млрд грн.

Раніше Кабінет міністрів України дозволив Міністерству фінансів понаднормово запозичити 55 млрд грн. Їх планують використовувати на початку наступного року.