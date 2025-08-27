Протокольним рішенням уряд підтримав проект нового Митного кодексу України — фундаментального документу для євроінтеграції України у митній сфері.

Завершення розробки нової редакції Митного кодексу України у співпраці з бізнесом та експертами, який відповідатиме положенням Митного кодексу ЄС, є головним завданням у митній сфері. Так само, як і подання його на розгляд Кабінету Міністрів України для подальшого схвалення Верховною Радою, говориться у повідомленні.

Новий кодексу розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС, говориться у повідомленні.

"Протокольним рішенням доручено Урядовому офісу євроінтеграції направити Європейській Комісії текст проекту Митного кодексу України для проведення його оцінки", – повідомляє уряд.

Для проведення консультацій з громадськістю Мінфіну доручено створити робочу групу з представників громадськості (до 15 осіб) для обговорення проекту нового Митного кодексу.

Це можуть бути учасники громадських організацій, асоціацій та інших об’єднань, які в останні три роки працювали над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні;

За результатами оцінки Європейської Комісії проект кодексу доручено доопрацювати спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС.

Очікується, що завдяки новому кодексу митні процедури будуть синхронізовані з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;

"Компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур", – говориться у повідомленні.

"На сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Водночас Європейська Комісія, МВФ, ВМО та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень", – інформує уряд.

