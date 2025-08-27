Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Уряд підтримав проект нового Митного кодексу України

Андрій Муравський — 27 серпня, 14:46
Уряд підтримав проект нового Митного кодексу України
INTERFAX-Україна

Протокольним рішенням уряд підтримав проект нового Митного кодексу України — фундаментального документу для євроінтеграції України у митній сфері.

Про це інформує Урядовий портал.

Завершення розробки нової редакції Митного кодексу України у співпраці з бізнесом та експертами, який відповідатиме положенням Митного кодексу ЄС, є головним завданням у митній сфері. Так само, як і подання його на розгляд Кабінету Міністрів України для подальшого схвалення Верховною Радою, говориться у повідомленні.

Новий кодексу розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС, говориться у повідомленні.

"Протокольним рішенням доручено Урядовому офісу євроінтеграції направити Європейській Комісії текст проекту Митного кодексу України для проведення його оцінки", – повідомляє уряд.

Для проведення консультацій з громадськістю Мінфіну доручено створити робочу групу з представників громадськості (до 15 осіб) для обговорення проекту нового Митного кодексу.

Це можуть бути учасники громадських організацій, асоціацій та інших об’єднань, які в останні три роки працювали над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні;

За результатами оцінки Європейської Комісії проект кодексу доручено доопрацювати спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС.

Очікується, що завдяки новому кодексу митні процедури будуть синхронізовані з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;

"Компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур", – говориться у повідомленні.

"На сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Водночас Європейська Комісія, МВФ, ВМО та бізнес відзначають успіхи в цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень", – інформує уряд.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.

1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Митний кодекс митниця уряд Єврокомісія

уряд

Уряд підтримав проект нового Митного кодексу України
Зруйнована Охтирська ТЕЦ: уряд повідомив, коли завершиться відбудова
Креативні підприємці зможуть отримати гранти від держави: які це суми

Останні новини