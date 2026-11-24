Місцева влада за дорученням уряду має має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд ухвалив кілька рішень, метою яких є мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім вони стосуються критично важливих соціальних обʼєктів.

"Місцева влада разом із водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди. Водночас лікарні та інші критично важливі об'єкти мають працювати безперервно", - написав глава уряду.

У випадку суттєвих руйнувань місцевій владі необхідно буде забезпечити оперативне інформування людей і підготувати схеми підвезення питної та технічної води на випадок тимчасових обмежень.

Також є доручення пришвидшити та вдосконалити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем у кожному місті й укомплектувати їх додатковим обладнанням і спецтехнікою.

Усі області та місто Київ мають прозвітувати про стан підготовки. Роботу коррдинуватиме Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Нагадаємо:

У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.