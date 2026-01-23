Уряд хоче автоматизувати обмін інформацією щодо санкцій

Уряд зареєстрував законопроєкт, який впровадить автоматизований обмін між державними органами інформацією щодо застосування санкцій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він інформує, що Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань у зв'язку із застосуванням санкцій".

Законопроект спрямований на належне виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій, уведених в дію указами Президента України, затверджених постановою Верховної Ради, а також судових рішень про застосування санкції.

"Проектом закону пропонується встановити автоматизований обмін інформацією щодо застосування санкцій та встановлення структури власності юридичної особи", – повідомив представник уряду у Верховній Раді.

Ідеться про електронну інформаційну взаємодію між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та держателями Державного реєстру санкцій і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Також законопроєкт визначає "чіткий порядок дій митних органів під час здійснення митних формальностей та прийняття ними рішень у разі застосування санкцій відповідно до ЗУ "Про санкції", говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував пакет санкцій проти танкерів РФ, який Україна представить в грудні. Санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни, набули чинності.

Держмитслужба розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення "Санкції морських суден", що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об'єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Також повідомлялося, що СБУ затримала в Одеському порту іноземне судно, яке незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.