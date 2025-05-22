Управління Сахалінським газовим родовищем вже принесло державі понад мільярд гривень – АРМА

Передача в управління активів Сахалінського газового родовища забезпечило надходження до Державного бюджету України 1,074 млрд грн.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

Ці кошти вже надійшли до держабюджету, і це масштабний фінансовий результат, зазначає АРМА.

"Йдеться про арештовані корпоративні права у статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що передані в управління ПАТ "УКРНАФТА" відповідно до договору, укладеного АРМА. Умови договору передбачають перерахування 90% прибутку до державного бюджету, що і забезпечило такі масштабні надходження", – говориться у повідомленні.

У серпні 2024 року "Укрнафтобуріння" відновило роботу на Сахалінському родовищі (Харківська область). Чистий прибуток компанії за 2024 рік складає 1,19 млрд грн.

"Такі надходження до бюджету вдалось забезпечити завдяки ініційованій АРМА передачі в управління ПАТ "УКРНАФТА" решти 7 акцій акціонерів на підставі додаткового розпорядження Уряду", – зазначає нацагентство

"УКРНАФТА" змогла оперативно провести збори акціонерів та ухвалити необхідні рішення для перерозподілу дивідендів та сплати в держбюджет, пояснює АРМА.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відмовив одному з акціонерів компанії "Укрнафтобуріння", яка розробляє Сахалінське родовище, у скасуванні арешту майна та передання майнових прав до АРМА.

До того повідомлялося, що шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.