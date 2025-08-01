Управитель "Жовтневого палацу" сплатив до держбюджету 1,4 мільйони гривень

Управитель Міжнародного центру культури і мистецтв ("Жовтневий палац") здійснив перший платіж до державного бюджету у розмірі 1,4 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Комбінат Плюс" здійснив перший платіж до державного бюджету у розмірі 1,4 млн грн. Зазначений платіж покриває період з моменту фактичної передачі активу до управління і до кінця звітного місяця, тобто не повний календарний місяць", – зазначили у АРМА.

"Після того, як об'єкт почне генерувати прибуток, управитель перераховуватиме 99,9% доходів до Державного бюджету України. І це — на додаток до гарантованого щомісячного платежу понад 2 млн грн. Вперше за роки незалежності цей актив працюватиме в інтересах держави та її громадян", — наголосив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Уже найближчим часом очікується надходження повних щомісячних сум, що забезпечить стабільні та прозорі надходження до державного бюджету, зазначає Нацагентство.

"МЦКМ став черговим прикладом того, як ефективне управління арештованими активами приносить державі прямий дохід. АРМА й надалі працює над тим, щоб арештоване майно не просто зберігалося, а працювало на економіку держави", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

"Жовтневий" — це знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².

Перший конкурс на відбір управителя не відбувся, бо у ньому взяв участь лише один учасник, чия тендерна документація була відхилена через невідповідність вимогам.

Згодом АРМА виставило Палац "Жовтневий" на повторний конкурс.

Як повідомлялося, що компанія "Комбінат Плюс" засновника фестивалю Atlas Weekend, концертного клубу Atlas Дмитра Сидоренка стала управителем Жовтневого палацу в Києві. Компанія має досвід на ринку організації заходів у сфері культури.

Повідомлялося, що за умовами договору управління, "Комбінат Плюс" сплачуватиме 99,9% від доходів до державного бюджету України та обов’язковий гарантований платіж понад 2 млн грн щомісяця до держбюджету.