Управляющий "Октябрьского дворца" уплатил в госбюджет 1,4 миллиона гривен

Управляющий Международного центра культуры и искусств ("Октябрьский дворец") осуществил первый платеж в государственный бюджет в размере 1,4 млн грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

"Комбинат Плюс" осуществил первый платеж в государственный бюджет в размере 1,4 млн грн. Указанный платеж покрывает период с момента фактической передачи актива в управление и до конца отчетного месяца, то есть не полный календарный месяц", - отметили в АРМА.

"После того, как объект начнет генерировать прибыль, управляющий будет перечислять 99,9% доходов в Государственный бюджет Украины. И это - в дополнение к гарантированному ежемесячному платежу более 2 млн грн. Впервые за годы независимости этот актив будет работать в интересах государства и его граждан", - отметил заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин.

Уже в ближайшее время ожидается поступление полных ежемесячных сумм, что обеспечит стабильные и прозрачные поступления в государственный бюджет, отмечает Нацагентство.

"МЦКИ стал очередным примером того, как эффективное управление арестованными активами приносит государству прямой доход. АРМА и в дальнейшем работает над тем, чтобы арестованное имущество не просто хранилось, а работало на экономику государства", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Октябрьский" - это знаковое историко-культурное здание в центре столицы, расположенное на склонах над Майданом Независимости. Его общая площадь - более 17 500 м².

Первый конкурс на отбор управляющего не состоялся, потому что в нем принял участие только один участник, чья тендерная документация была отклонена из-за несоответствия требованиям.

Впоследствии АРМА выставило Дворец "Октябрьский" на повторный конкурс.

Как сообщалось, что компания "Комбинат Плюс" основателя фестиваля Atlas Weekend, концертного клуба Atlas Дмитрия Сидоренко стала управителем Октябрьского дворца в Киеве. Компания имеет опыт на рынке организации мероприятий в сфере культуры.

Сообщалось, что по условиям договора управления, "Комбинат Плюс" будет платить 99,9% от доходов в государственный бюджет Украины и обязательный гарантированный платеж более 2 млн грн ежемесячно в госбюджет.