"Укрзалізниця" відкрила додаткові каси в трьох містах та пропонує компенсації за незручності

"Укрзалізниця" відкрила 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми розуміємо, які незручності доставляє нашим пасажирам відсутність онлайн-продажів квитків, тож хочемо принаймні частково компенсувати їх", – зазначили в УЗ.

Тому в якості компенсації компанія пропонує пасажирам з паперовими квитками, придбаними у період хакерської атаки, безкоштовно скористатись платними залами очікувань. Також в поїздах пасажирів з придбаними в цей же період паперовими квитками пригостять безкоштовним чаєм від "Укрзалізниці".

Крім цього, компанія радить зберігати паперовий квиток, тому що після відновлення системи запустять низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак вибачень за ситуацію.

Зазначається, що ІТ-фахівці "Укрзалізниці" разом з іншими експертами продовжують синхронно та цілодобово працювати, намагаючись якнайшвидше повернути до роботи всі зачеплені ворожою кібератакою системи компанії.

Нагадаємо:

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи.



