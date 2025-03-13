УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд Львів – Київ
АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778 Львів – Київ.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, розклад буде таким:
- 23 березня – відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04.
- 30 березня – відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04.
На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.
Зазначається, що продаж квитків уже відкрито.
Нагадаємо:
У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.