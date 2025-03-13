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УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд Львів – Київ

Віктор Волокіта — 13 березня, 20:16
УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд Львів – Київ

АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778 Львів – Київ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, розклад буде таким:

  • 23 березня – відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04.
  • 30 березня – відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04.

На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.

Зазначається, що продаж квитків уже відкрито.

Нагадаємо:

У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.

Укрзалізниця

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