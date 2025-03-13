УЗ назначила дополнительный скоростной поезд Львов - Киев

АО "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №778 Львов - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, расписание будет таким:

23 марта - отправление из Львова в 13:47, прибытие в Киев в 21:04.

30 марта - отправление из Львова в 14:10, прибытие в Киев в 21:04.

На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.

Отмечается, что продажа билетов уже открыта.

Напомним:

В связи с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом "Укрзализныця" временно меняет расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье.