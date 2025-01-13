"Укрзалізниця" пришвидшить один зі своїх поїздів на 40 хвилин

"Укрзалізниця" пришвидшить денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що у сполученні Дніпро – Харків потяг №824 курсує щоденно, крім середи. Час відправлення з Дніпра – 16:09, прибуття до Харкова з 21 січня – о 20:03 (замість 20:46).

У сполученні Харків – Дніпро поїзд №823 курсує також щоденно, крім четверга. З 22 січня відправлення з Харкова здійснюватиметься о 9:33 (замість 9:42), а прибуття до Дніпра – о 13:22 (замість 14:11).

"На маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т із вагонами другого класу, окремими місцями для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також двома вагонами, що обладнані кріпленням для перевезення велосипедів", - розповіли в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" на обраних поїздах запускає послугу повноцінних обідів у тестовому режимі.