"Укрзализныця" ускорит один из своих поездов на 40 минут

"Укрзализныця" ускорит дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр - Харьков на 40 минут в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в сообщении Днепр - Харьков поезд №824 курсирует ежедневно, кроме среды. Время отправления из Днепра - 16:09, прибытие в Харьков с 21 января - в 20:03 (вместо 20:46).

В сообщении Харьков - Днепр поезд №823 курсирует также ежедневно, кроме четверга. С 22 января отправление из Харькова будет осуществляться в 9:33 (вместо 9:42), а прибытие в Днепр - в 13:22 (вместо 14:11).

"На маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т с вагонами второго класса, отдельными местами для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также двумя вагонами, оборудованными креплением для перевозки велосипедов", - рассказали в "Укрзализныце".

Напомним:

"Укрзализныця" на избранных поездах запускает услугу полноценных обедов в тестовом режиме.