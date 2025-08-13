УЗ заявила о блокировке перекупщиков билетов: как они манипулировали приложением

"Укрзализныця" заблокировала 271 клиента, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением компании.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Пользователи этих аккаунтов пытались использовать приложение УЗ, которое создано для индивидуального приобретения билетов, для других целей:

создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов, чтобы обойти блокировку;

пытались удерживать билеты, не переходя к этапу оплаты (очевидно, ожидая "заказ");

покупали много билетов на разные фамилии и совершали другие действия, которые были "пойманы" антифрод-системой.

"По аналогии финансовых учреждений "Укрзализныця" усилила идентификацию клиентов и развернула систему мониторинга за аномальными действиями пользователей при пользовании нашими онлайн-сервисами", - говорится в сообщении.

Напомним:

25 июля "Укрзализныця" сообщила, что усилит проверку документов у пассажиров перед посадкой в поезда и объявила новый этап борьбы с перекупщиками.