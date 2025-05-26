"Укрзалізниця" не змогла продати брухт

АТ "Укрзалізниця" скасувала усі аукціони з продажу брухту чорних металів, які були оприлюднені 16 травня 2025 року – вперше після близько дворічної перерви.

Про це пише GMK Center.

На торги в системі Prozorro. Продажі було виставлено 12 тис. т сировини загальною вартістю 87,31 млн грн. Та реалізації сировини завадила недостатня кількість учасників, повідомляє сайт.

Загалом, для реалізації було представлено 33 лоти з сировиною середньою вартістю 2,6 млн грн. Середня ціна за тонну сировини коливалась від 5,32 тис. грн/т до 7,6 тис. грн/т (7,2 тис. грн т в середньому з 33 лотів).

"Водночас, останні торги у 2023 році відбувались за ціною 5,1-6,5 тис. грн/т (6,35 тис. грн/т в середньому з 53 лотів). Таким чином, найцінніший вид брухту (Вид 3) здорожчав на понад 1 тис. грн", – говориться у повідомленні.

"Укрзалізниця" припинила реалізацію брухту на внутрішній ринок України у вересні 2023-го. За 9 місяців того року залізничний оператор продав лише 76,4 тис. т брухту, тоді як у 2022-му – 113 тис. т при планових 170 тис. т.

GMK Center зазначає, що Кабмін спростив процедуру розпорядження майном для АТ "Укрзалізниця". Компанія може самостійно, без погодження з урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.

Очікується, що завдяки цьому рішенню УЗ, зокрема, зможе отримати понад 218,6 тис. т брухту чорних металів (на 1,6 млрд грн) та 3,8 тис. т брухту кольорових металів та сплавів (на 233,4 млн грн).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" виставляє на аукціон перші лоти металобрухту в системі "Prozorro.Продажі". Це перші торги після більш як 1,5-річної паузи.

У межах стартових торгів планувалося реалізувати 12 тис. тонн металобрухту, розбитих на понад 30 лотів. Місцезнаходження металобрухту: у Київській, Харківській, Львівській, Полтавській, Одеській та Чернігівській областях.

Також в УЗ зазначали раніше, що "залізничники працюють над тим, щоб торги пройшли із максимальною конкуренцією, кількістю учасників та успішними результатами". Для цього детально опрацьовується кожний запланований до продажу лот та проводять консультації з ринком.