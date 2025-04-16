"Укрзалізниця" продаватиме металобрухт

"Укрзалізниця" вже готова виставити на продаж перші партії металобрухту: аукціони у системі Prozorro.Продажі заплановані на травень 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом у компанії наразі готово до продажу близько 160 тис. тонн металобрухту. Ці об’єми будуть реалізовані поступово та окремими лотами.

"Наразі залізничники працюють над тим, щоб торги пройшли із максимальною конкуренцією, кількістю учасників та успішними результатами. Для цього детально опрацьовується кожний запланований до продажу лот та проводять консультації з ринком", - йдеться в повідомленні.

"Активно готуємося до аукціонів, для цього вдосконалено всі процедури. Вже перейшли на оновлений ДСТУ в питанні процедури продажу брухту, а також встановили єдину вартість послуги навантаження брухту та скоротили кількість точок його відвантаження», – повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко.

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