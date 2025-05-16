УЗ почала розпродаж металобрухту: які особливості після 1,5-річної паузи

"Укрзалізниця" виставляє на аукціон перші лоти металобрухту в системі "Prozorro.Продажі". Це перші торги після більш як 1,5-річної паузи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загалом у межах стартових торгів планується реалізувати 12 тис. тонн металобрухту, розбитих на понад 30 лотів.

Перші аукціони відбудуться 26 травня 2025 року. Місцезнаходження металобрухту: у Київській, Харківській, Львівській, Полтавській, Одеській та Чернігівській областях.

Єдина вартість навантаження в залізничний вагон для всіх партій: 1344,50 грн\тонна.

"Лоти формуємо обсягом від 130 до 700 тонн. Для нас принципово важливо, щоб торги відбулися з максимальною конкуренцією, залученням учасників і результатом.

Ми зі свого боку зробили підготовчу роботу, зокрема, перейшли на оновлений ДСТУ, скоротили кількість точок відвантаження тощо, — зазначив Євген Шрамко, член правління АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо:

У квітні "Укрзалізниця" повідомила, що вже готова виставити на продаж перші партії металобрухту.