"Укрзалізниця" модернізувала два електропоїзди з початку 2025 року

АТ "Укрзалізниця" завершила модернізацію електропоїзда ЕР9М 559.

Про це повідомляє пресслужба компанія.

Як зазначено в УЗ, він перевозитиме пасажирів на ніжинському напрямку.

"Це вже другий приміський електропоїзд, який відновлено від початку року, та 38-й – від повномасштабного вторгнення", - розповіли в компанії.

Модернізований поїзд має ⁠розетки для зарядки гаджетів, ⁠комфортні сидіння, пандуси, місця для пасажирів на кріслах колісних тощо.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" пришвидшить денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках.