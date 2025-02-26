"Укрзалізниця" модернізувала два електропоїзди з початку 2025 року
Укрзалізниця
АТ "Укрзалізниця" завершила модернізацію електропоїзда ЕР9М 559.
Про це повідомляє пресслужба компанія.
Як зазначено в УЗ, він перевозитиме пасажирів на ніжинському напрямку.
"Це вже другий приміський електропоїзд, який відновлено від початку року, та 38-й – від повномасштабного вторгнення", - розповіли в компанії.
Модернізований поїзд має розетки для зарядки гаджетів, комфортні сидіння, пандуси, місця для пасажирів на кріслах колісних тощо.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" пришвидшить денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках.