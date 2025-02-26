"Укрзализныця" модернизировала два электропоезда с начала 2025 года

АО "Укрзализныця" завершила модернизацию электропоезда ЕР9М 559.

Об этом сообщает пресс-служба компания.

Как указано в УЗ, он будет перевозить пассажиров на нежинском направлении.

"Это уже второй пригородный электропоезд, который восстановлен с начала года, и 38-й - от полномасштабного вторжения", - рассказали в компании.

Модернизированный поезд имеет розетки для зарядки гаджетов, комфортные сиденья, пандусы, места для пассажиров на креслах колесных и тому подобное.

Напомним:

"Укрзализныця" ускорит дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр - Харьков на 40 минут в обоих направлениях.