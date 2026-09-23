Укрпошта змінює порядок роботи міських відділень: посилки приймаються та видаються поза чергою.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Через постійні тривоги час роботи відділення може бути скорочений. Поки є можливість, ми будемо максимально швидко приймати ваші посилки, щоб вони почали свій шлях до отримувача", – написав він у Телеграм.

"Щоб посилка була в Одесі наступного дня, її треба відправити з Києва максимум о 22:00, а для цього — відсортувати, завантажити в автівку (десь 1–2 години, і це якщо не буде тривоги). А до цього забрати з відділення, умовно, о 18:00, щоб довезти до сортувального центру. І це без урахування часу на тривоги під час сортування", – пояснив Смілянський.

"Якщо ви стоїте в черзі о 15:55, а о 16:00 пролунає тривога, яка триватиме до 18:00 (а ми отримаємо повідомлення, що мусимо зачинити відділення), то це означає, що ви завітаєте з посилкою вже після 18:00 і вона поїде вже наступного дня. А якщо вона прийнята до оголошення тривоги, то, навіть якщо відділення зачинене, посилка поїде вже сьогодні й буде в моїй рідній Одесі наступного дня", – зазначив він.

За його словами, фінансові послуги (пенсії, платежі тощо) надаються тут і зараз, і навіть якщо завітати після тривоги, клієнт в будь-якому разі отримаєпослугу того самого дня.

"Сервіс не можна знищити, чого неможливо зробити в разі затримки з відправленням або видачею посилки", – пояснив керівник компанії.

Понад 90% міських відділень, які мають більш, ніж одне операційне вікно, отримали відповідні інструкції, і "Експрес-вікно" працюватиме в такому режимі.

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