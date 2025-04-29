"Укрпошта" закриває частину відділень в Костянтинівці на Донеччині

"Укрпошта" прийняла рішення тимчасово закрити частину відділень в Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми прийняли рішення тимчасово закрити відділення в тих районах, що або постраждали, або потерпають від обстрілів. Проте ми чекаємо на вас в інших відділеннях міста, де відносно безпечніше", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри все виплату пенсій та соціальної допомоги компанія завершила.

Нагадаємо:

8 квітня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено відділення "Укрпошти" в Добропіллі Донецької області.