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"Укрпошта" закриває частину відділень в Костянтинівці на Донеччині

Альона Кириченко — 29 квітня, 15:45
Укрпошта закриває частину відділень в Костянтинівці на Донеччині
Getty Images

"Укрпошта" прийняла рішення тимчасово закрити частину відділень в Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми прийняли рішення тимчасово закрити відділення в тих районах, що або постраждали, або потерпають від обстрілів. Проте ми чекаємо на вас в інших відділеннях міста, де відносно безпечніше", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри все виплату пенсій та соціальної допомоги компанія завершила.

Нагадаємо:

8 квітня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено відділення "Укрпошти" в Добропіллі Донецької області.

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