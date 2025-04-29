"Укрпошта" закриває частину відділень в Костянтинівці на Донеччині
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"Укрпошта" прийняла рішення тимчасово закрити частину відділень в Костянтинівці на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ми прийняли рішення тимчасово закрити відділення в тих районах, що або постраждали, або потерпають від обстрілів. Проте ми чекаємо на вас в інших відділеннях міста, де відносно безпечніше", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попри все виплату пенсій та соціальної допомоги компанія завершила.
Нагадаємо:
8 квітня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено відділення "Укрпошти" в Добропіллі Донецької області.