Ворог пошкодив відділення "Укрпошти" в Добропіллі на Донеччині
Пошкоджене відділення в Добропіллі
Telegram Смілянського
8 квітня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено відділення "Укрпошти" в Добропіллі Донецької області.
Про це повідомив в Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Цього разу два "шахеди" вдарили біля нашого відділення в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська", – написав він.
Смілянський зазначив, що команда "Укрпошти" "скоро все відновить".
Нагадаємо:
Внаслідок ворожих обстрілів "Укрпошта" втратила два відділення за два дні.
6 квітня дроном було прицільно атаковано нове відділення контейнерного типу, яке встановили замість знищеного на Сумщині.
7 квітня зранку ворог знищив відділення в Костянтинівці на Донеччині.