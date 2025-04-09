Ворог пошкодив відділення "Укрпошти" в Добропіллі на Донеччині

8 квітня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено відділення "Укрпошти" в Добропіллі Донецької області.

Про це повідомив в Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Цього разу два "шахеди" вдарили біля нашого відділення в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська", – написав він.

Смілянський зазначив, що команда "Укрпошти" "скоро все відновить".

Нагадаємо:

Внаслідок ворожих обстрілів "Укрпошта" втратила два відділення за два дні.

6 квітня дроном було прицільно атаковано нове відділення контейнерного типу, яке встановили замість знищеного на Сумщині.

7 квітня зранку ворог знищив відділення в Костянтинівці на Донеччині.