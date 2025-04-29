"Укрпочта" закрыла часть отделений в Константиновке Донецкой области

"Укрпочта" приняла решение временно закрыть часть отделений в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы приняли решение временно закрыть отделения в тех районах, которые либо пострадали, либо страдают от обстрелов. Однако мы ждем вас в других отделениях города, где относительно безопаснее", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтонесмотря на все выплату пенсий и социальной помощи компания завершила.

Напомним:

8 апреля в результате вражеского обстрела повреждено отделение "Укрпочты" в Доброполье Донецкой области.